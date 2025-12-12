«Реал Сосьедад» — «Жирона»: определён фаворит матча чемпионата Испании

12 декабря в матче 16-го тура испанской Примеры встретятся «Реал Сосьедад» и «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 1.75, что составляет приблизительно 54% вероятности.

Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 4.70 (21%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.95 (25%).

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.