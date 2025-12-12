«Реал Сосьедад» — «Жирона»: прогноз на матч Примеры

Прогноз на матч 16 -го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Жирона» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.97.

Три из четырёх предыдущих очных встреч выдались низовыми. Единственное исключение состоялось в 37-м туре минувшего сезона, когда обе команды фактически доигрывали в своё удовольствие. Хозяева увязли в середине, каталонцы сняли почти все вопросы по сохранению прописки в элите.

Сейчас расклад принципиально иной, так что вновь рассчитываем на аккуратный футбол со сдержанной результативностью. На тотал меньше 2.5 гола выставлен коэффициент 1.97, что нас полностью устраивает. «Обе забьют — нет» вообще идёт за 2.00, но исключать ничью 1:1 никак нельзя.