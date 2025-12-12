Скидки
Россия — Беларусь: стал известен фаворит матча Кубка Первого канала

13 декабря в матче Кубка Первого канала встретятся сборная России и национальная команда Беларуси. Игра пройдёт на арене «Сибирь» в Новосибирске, начало — в 14:00 мск. Турнир трёх команд («Россия 25», Беларусь и Казахстан) впервые принимают в Новосибирске.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам турнира. Сделать ставку на победу России в основное время предлагается с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 60% вероятности.

Победа сборной Беларуси идёт примерно за 3.90, ничья и овертайм — примерно за 4.70.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.47.

Если каждая команда забросит от двух шайб, сыграет коэффициент 1.39 — более 70% вероятности.

