Россия — Беларусь: прогноз на матч в Новосибирске

Прогноз на матч Кубка Первого канала Россия — Беларусь от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют более 2.5 гола за 2.40.

У Квартальнова ставка на дисциплину в своей зоне и игру на контратаках. Весной Беларусь не раз ловила россиян на ошибках в обороне и нестабильности в меньшинстве. В то же время глубина состава и качество первых двух звеньев «России 25» объективно выше. На длинной дистанции матча это почти всегда превращается в преимущества по броскам и моментам.

Суммируем. Беларусь уже давно перестала быть статистом и снова способна укусить сборную России. Однако на «Сибирь-Арене» именно команде Ротенберга будет проще навязать свой темп. Домашний турнир, мотивация взять реванш, глубина состава и свежесть должны перевесить. Ожидаем, что белорусы забросят свои шайбы в ответ на шайбы россиян и окажут сопротивление.