Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Унион» — «РБ Лейпциг»: букмекеры оценили шансы команд

«Унион» — «РБ Лейпциг»: букмекеры оценили шансы команд
Комментарии

12 декабря в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «Унион» и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Материалы по теме
«Унион» — «РБ Лейпциг». Так «Баварию» не догонишь
«Унион» — «РБ Лейпциг». Так «Баварию» не догонишь

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лейпцига» предлагается с коэффициентом 2.05, что составляет приблизительно 46% вероятности.

Победа «Униона» оценивается коэффициентом 3.65. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Материалы по теме
«Реал Сосьедад» — «Жирона». Скромное начало тура в Испании
«Реал Сосьедад» — «Жирона». Скромное начало тура в Испании
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android