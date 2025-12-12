«Унион» — «РБ Лейпциг»: прогноз на матч чемпионата Германии

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Германии «Унион» — «РБ Лейпциг» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.65.

«Лейпциг» в последние недели вроде бы зачастил с осечками. Справедливости ради дело в календаре. 1:3 от прямого конкурента «Хоффенхайма» были неприятны. Могли рассчитывать как минимум на ничью, но свои моменты не использовали, а у соперника залетало всё подряд. Через тур случились нули в Мёнхенгладбахе. Полностью владели территорией, создали достаточно для победы с разницей в пару мячей. Опять холостой день у группы атаки, опять потери (0:0).

Положение остаётся устойчивым. Сезон без еврокубков позволяет готовиться в недельном цикле и сохранять свежесть. Потому сложно представить расклад, при котором «РБ Лейпциг» останется без Лиги чемпионов. А включиться в борьбу за золото с нынешней «Баварией» — фантастика. Достаточно вспомнить 0:6 в 1-м туре.

Шансы гостей выше, однако помним грустную статистику выездов в Берлин. Предпочтём заиграть тотал меньше 3 голов с аккуратным коэффициентом 1.65. «Унион» — одна из самых низовых команд Бундеслиги, а «Лейпциг» в гостях забивает 1,5 мяча за игру. Предпосылок для высочайшей результативности тут не видно. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.90.