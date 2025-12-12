Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Немков — Феррейра: букмекеры назвали фаворита боя PFL

Немков — Феррейра: букмекеры назвали фаворита боя PFL
Комментарии

13 декабря во французском Лионе состоится турнир PFL Europe 4: 2025 Finals. В его главном событии Вадим Немков и Ренан Феррейра сразятся за титул в тяжёлом весе. Сможет ли россиянин победить огромного бразильца?

Материалы по теме
Вадим Немков — Ренан Феррейра: бразильская Проблема вполне решаема
Вадим Немков — Ренан Феррейра: бразильская Проблема вполне решаема

Начало турнира запланировано на 19:00 мск. Основной кард стартует в 21:00, а ориентировочное время главного боя — в 23:55 мск. Посмотреть поединок в прямом эфире можно будет на «ОККО Спорт».

Букмекеры считают фаворитом Немкова. Поставить на россиянина можно за 1.17, в то время как на Феррейру – за 5.05.

На ТБ 1.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.70, а обратный исход доступен с котировкой 2.03.

Материалы по теме
Их осталось четверо, остальные слишком далеко. Кто выиграет РПЛ?
Их осталось четверо, остальные слишком далеко. Кто выиграет РПЛ?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android