Названы шансы «Челси» победить «Эвертон» в АПЛ

13 декабря в матче 16-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Обе команды стремятся в еврокубки, а разница между ними — одно очко.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 58% вероятности.

Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 5.58, а ничейный исход можно найти в линии за 4.11.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

