«Челси» — «Эвертон»: прогноз на матч

Прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Эвертон» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Эвертон» под руководством Дэвида Мойеса, кажется, выздоровел — подкрался к зоне еврокубков, но главное – обрёл внятное лицо. «Ириски» обыграли на выезде «Борнмут» (1:0), затем уверенно разобрались с «Ноттингем Форест» (3:0) и поднялись в верхнюю часть таблицы. Команда выглядит типичным мойесовским проектом: плотные линии, мощный центр и опасность при стандартах.

Кадровая ситуация у гостей более управляемая: Джеррэд Брэнтуэйт и Мерлин Рёль по-прежнему в лазарете, однако Майкл Кин уже успел вернуться в старт и укрепил центр обороны, Идрисса Гейе отбудет дисквалификацию как раз к визиту на «Стэмфорд Бридж». На этом фоне «Эвертон» способен выдержать стартовый штурм хозяев и отвечать редкими, но ядовитыми выпадами в контратаках.

С учётом формы «Челси» после тяжёлого выезда в Бергамо, отсутствия Кайседо в опорной зоне и текущего тонуса гостей логично ждать обмена голами. Лондонцы дома почти всегда создают моменты – достаточно вспомнить три гола «Барселоне», однако и пропускают регулярно. А «Эвертон» Мойеса сейчас выглядит достаточно зрелым, чтобы забить хотя бы со стандарта или после быстрой контратаки.