Букмекеры оценили шансы «ПСЖ» победить «Метц» в чемпионате Франции

13 декабря в матче 16-го тура французской Лиги 1 встретятся «Метц» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Сен-Симфорьен» в Метце. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.25, что равно приблизительно 78% вероятности.

Победа «Метца» оценивается коэффициентом 11.2 (8%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.80 (14%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

