«Метц» — «ПСЖ»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч 16-го тура чемпионата Франции «Метц» — «ПСЖ» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «ПСЖ» победит в первые 30 минут за 2.08.

В Лиге чемпионов парижане в порядке, а в Лиге 1 — как придётся. Впрочем, есть нюанс. Игра с «Метцем» закроет первую часть сезона на внутренней арене, следующий тур состоится в 2026 году. А значит, беречь силы больше незачем. Что обещает несчастным хозяевам долгие 90 минут. Вот ведь повезло попасть на обозлённого гранда!

В трёх предыдущих очных встречах гости победили с общим счётом 10:1. Добавим сюда нынешнее состояние «Метца», который упорно находится в зоне вылета. Получим уверенную победу фаворита на классе с разницей в два-три мяча. А если хорошо пойдёт, то и побольше. На победу «ПСЖ» с форой (-2) дают 2.02. Мы же предлагаем взять П2 по итогам 30 минут за 2.08.

Коэффициент даже выше, а шансы на проход как будто получше. Исходим из того, что состав гостей окажется приближён к основному. И желания щекотать себе нервы перед паузой у них не появится. Агрессивное начало в надежде на быстрый гол, чтобы не тратить лишние силы во втором тайме. А там уже отпуск близко!