Стали известны шансы «Барселоны» выиграть седьмой матч подряд в чемпионате Испании

13 декабря в матче 16-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Осасуна». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.27, что равно приблизительно 77% вероятности.
Победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 11.2 (8%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.50 (15%).
При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.31.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.