«Барселона» — «Осасуна»: прогноз на матч чемпионата Испании

Прогноз на матч 16 -го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Барселона» победит всухую за 2.60.

Календарь великодушно подбросил каталонцам «Осасуну», да ещё и на своём поле. Никаких перелётов, слабый соперник. Бьётся за выживание, причём без особых успехов. «Жирона» в последнее время оживает, так что памплонцам надо прибавлять. Иначе рискуют оказаться в Сегунде. На своём поле у них ещё что-то получается, а вот в гостях… Подобрать слова трудно. К счастью, для таких случаев существует статистика.

Восемь матчей на чужом поле. Ни единой победы. Два очка. Худший результат в Ла Лиге. Всего три забитых мяча. И нам при таких исходных данных предлагается поверить в интригу на «Камп Ноу»? Вряд ли, очень вряд ли. В футболе, конечно, всякое бывает, но без старика Хоттабыча здесь не обойтись. А ему в Испании делать нечего.

История противостояния добивает шансы аутсайдера. В пяти последних домашних матчах с «Осасуной» каталонцы непременно побеждали. 3:0, 1:0, 2:0, 1:0 и 4:0. «Барселона» умеет пропускать на ровном месте. Однако перед нами, похоже, идеальная возможность взять П1 всухую за 2.60. А если в оборону хозяев не верите, попробуйте П1 + тотал меньше 4.5 гола за 2.00. Коэффициент тоже хорош, зато подстрахуетесь на случай 3:1 или 2:1.