«Парма» — «Лацио»: прогноз букмекеров на матч Серии А

13 декабря в матче 15-го тура итальянской Серии А встретятся «Парма» и «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.05, что равно приблизительно 48% вероятности.

Победа «Пармы» оценивается коэффициентом 3.60 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.60 (26%).

При этом аналитики убеждены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.