«Парма» — «Лацио»: ставка на матч чемпионата Италии

Прогноз на матч 15 -го тура чемпионата Италии «Парма» — «Лацио» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Парма» не проиграет за 1.83.

«Парма» всегда цепляется до последнего. Никаких разгромных поражений, всегда рядом, сражается до финального свистка. В предыдущие недели пошёл хоть какой-то позитив. На выезде обыграли стоящую на вылет «Верону» (2:1) и опередили её в турнирной таблице, удачно съездили в Пизу. Уровень амбиций здесь скромный, однако команда знает себе цену.

«Лацио» продолжает барахтаться в середине турнирной таблицы. Расклад просчитывался ещё перед началом сезона. Слишком хороши для борьбы за выживание — сразу семь-восемь команд принципиально уступают по ресурсам и составу. В то же время трансферный бан не позволил приобрести нужных Маурицио Сарри игроков и вступить в борьбу с грандами.

Вот римляне и кукуют в пяти-семи очках от зоны еврокубков. Близок локоток, да не укусишь. Основная причина намекает на проблемы в предстоящей встрече. Речь об игре на чужом поле. Дома «Лацио» хорош, очки набирает исправно, забивает. На выезде — бледная тень. Всего одна победа за семь матчей! Три забитых мяча! Кошмар.

И на таком фоне букмекеры выставляют коэффициент 1.83 на 1Х. Выполним проверку, изучим историю противостояния. После возвращения в Серию А соперники сошлись в Парме один раз, около года назад. Хозяева выиграли 3:1. А во втором круге, между прочим, выдали боевую ничью в Риме — 2:2. Так что не станем мудрить. Похоже, основной надеждой гостей на сезон останется Кубок Италии.