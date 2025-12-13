Скидки
Немков — Феррейра: коэффициенты на бой 13 декабря

13 декабря во французском Лионе состоится турнир PFL Europe 4: 2025 Finals. В его главном событии Вадим Немков и Ренан Феррейра сразятся за титул в тяжёлом весе. Сможет ли россиянин победить огромного бразильца?

Начало турнира запланировано на 19:00 мск. Основной кард стартует в 21:00, а ориентировочное время главного боя — в 23:55 мск. Посмотреть поединок в прямом эфире можно будет на «ОККО Спорт».

Букмекеры считают фаворитом Немкова. Поставить на россиянина можно за 1.17, в то время как на Феррейру – за 5.05.

На ТБ 1.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.70, а обратный исход доступен с котировкой 2.03.

