«Реал Сосьедад» — «Жирона»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Примеры

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Жирона».

Ставка: ЖК, начиная с 88-й минуты, за 1.88.

«Жирона» приедет в Сан-Себастьян после тяжёлого поражения от «Эльче». Кажется, что в том матче она могла рассчитывать на большее, но «Эльче» действительно имел преимущество и заслуженно победил. Вопрос лишь в том, что счёт получился разгромным. При этом «Жирона» в целом приходит в себя: в ноябре команда набрала почти половину своих очков — победила «Алавес», взяла очки у «Бетиса» и мадридского «Реала». Самый тяжёлый отрезок, похоже, позади. Важно и то, что обошлось без тренерской отставки, а по составу «Жирона» — явно не команда уровня борьбы за выживание. Поэтому здесь она точно будет цепляться за результат.

Тем более что «Реалу Сосьедад» в этом сезоне победы даются непросто. У команды почти нет спокойных побед — всё время нервы и непростые концовки. Даже в матче с «Осасуной», выигранном 2:0, «Реал Сосьедад» лишь после удаления у соперника перевернул игру. В концовках их матчей постоянно возникает напряжение, много эмоций и ошибок. Плюс есть кадровые проблемы: снова не сыграют Оярсабаль, Оускарссон и Субельдия. У «Жироны» же возвращается Унаи, что должно помочь в центре поля.

На этом фоне кажется, что матч будет тяжёлым и достаточно равным, а концовка снова может стать нервной. В играх «Реала Сосьедад» с октября почти всегда показывают жёлтую карточку после 88-й минуты — лишь в одной встрече этого не было. У «Жироны» статистика чуть слабее, но тоже стабильная: в двух из трёх последних матчей карточки в этом отрезке были. Поэтому ставка на жёлтую карточку с 88-й минуты выглядит логичной», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».