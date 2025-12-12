Скидки
«Реал Сосьедад» — «Жирона»: прогноз Кирилла Полякова на игру чемпионата Испании

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Жирона».

Ставка: обе забьют за 1.79.

Испания — Примера . 16-й тур
12 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Жирона
Жирона
«Реал Сосьедад» опять немного понесло: проиграли два матча подряд в Ла Лиге, хотя перед этим выдали пятиматчевую беспроигрышную серию. Плюс атака ослаблена травмой лучшего бомбардира Микеля Оярсабаля.

«Жирона» деморализована после разгрома 0:3 от «Эльче» и имеет худшую оборону в чемпионате. Кризис усугубляется огромным количеством травм. На выезде в этом сезоне команда ещё не побеждала.

Оба клуба находятся в остром турнирном кризисе. «Реал Сосьедад», несмотря на проблемы, играет дома, где атакует эффективно (больше двух голов в трёх последних домашних матчах). Но команда из Сан-Себастьяна при этом ещё и пропускала в девяти матчах подряд, а «Жирона» забивала в пяти из шести последних выездных игр. Обе забьют», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».

