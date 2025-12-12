«Унион» — «РБ Лейпциг»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Бундеслиги «Унион» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 2.09.

«Остаются два тура в Бундеслиге до рождественских каникул, 14-й и 15-й. «Унион» Берлин и «РБ Лейпциг» открывают 14-й тур. И, конечно же, гости выглядят явными фаворитами в предстоящем выездном матче.

«Унион» Берлин — 12-й в таблице, 15 очков, за последние неполные два месяца проведено девять игр: две победы, три ничьих и четыре поражения. В последних трёх домашних играх не побеждали. Но плюс в том, что оба раза в прошлом сезоне берлинцы сумели в чемпионате сыграть с «Лейпцигом» вничью 0:0. Тотал в матче меньше предлагать не буду! Наоборот, предлагаю рассмотреть тотал больше 3. То, что команды друг другу забьют, уверен. И то, что «РБ Лейпциг» забьёт на один больше, тоже. Оборона у «Униона» — не фонтан, пропускают в среднем 1,67 гола за матч.

«РБ Лейпциг» в отличной форме. В последних девяти матчах одержано семь побед при одной ничьей и одном поражении (1:3 «Хоффенхайму» на выезде в чемпионате, при этом первые забили). Команда забивает в среднем 2,15 гола за матч. Поэтому один из вариантов для прогноза — тотал «РБ Лейпциг» больше 1.5 в матче, он тоже достоин внимания.

А я выбираю просто победу гостей. «РБ Лейпциг» значительно превосходит хозяев и по качеству игры, и в результатах, у них всё стабильно. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».