«Лечче» — «Пиза»: прогноз Анатолия Катрича на матч Серии А

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч чемпионата Италии, в котором 12 декабря встретятся «Лечче» и «Пиза».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.70.

Италия — Серия А . 15-й тур
12 декабря 2025, пятница. 22:45 МСК
Лечче
Лечче
Не начался
Пиза
Пиза
«Лечче» после проигранного важного матча конкуренту в лице «Кремонезе» будет действовать с повышенной ответственностью. «Пиза», набрав одно очко в трёх последних матчах, тем не менее демонстрирует способность создавать моменты.

Когда каждая сторона остро нуждается в очках, а турнирная ситуация обязывает идти вперёд, логично ожидать открытой игры, что даёт хорошие предпосылки для результативного матча со множеством голов», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

