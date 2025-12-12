«Лечче» — «Пиза»: прогноз Анатолия Катрича на матч Серии А
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч чемпионата Италии, в котором 12 декабря встретятся «Лечче» и «Пиза».
Ставка: ТБ 2.5 за 2.70.
Италия — Серия А . 15-й тур
12 декабря 2025, пятница. 22:45 МСК
Лечче
Лечче
Не начался
Пиза
Пиза
«Лечче» после проигранного важного матча конкуренту в лице «Кремонезе» будет действовать с повышенной ответственностью. «Пиза», набрав одно очко в трёх последних матчах, тем не менее демонстрирует способность создавать моменты.
Когда каждая сторона остро нуждается в очках, а турнирная ситуация обязывает идти вперёд, логично ожидать открытой игры, что даёт хорошие предпосылки для результативного матча со множеством голов», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
