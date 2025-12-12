Французского теннисиста дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало 26-летнего француза Кентена Фольо на 20 лет. Причина — участие в организации договорных матчей. Кроме того, француза оштрафовали на $ 70 000 и обязали вернуть более $ 44 000, полученных в результате преступной деятельности.

Вину игрока доказали по 27 из 30 эпизодов, в которых его подозревали. Фольо был ключевой фигурой в сети игроков, действовавших в интересах синдиката по организации договорных матчей. Он стал шестым теннисистом, наказанным в рамках этого расследования.

Кентен участвовал в организации 11 договорных матчей в период с 2022 по 2024 год. Следствию удалось доказать манипулирование результатами игр, попытки склонить других спортсменов к участию в договорных встречах, передачу инсайдерской информации. Кроме того, Фольо уличили в уничтожении доказательств, он отказался сотрудничать со следствием.