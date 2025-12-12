Скидки
В Госдуме предложили ввести временное ограничение на ставки

Председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский предложил ввести для букмекерских компаний временное ограничение. Его идея — разрешить принимать ставки не чаще одного раза в 10 минут, сообщает «Парламентская газета».

Депутат назвал основной проблемой быстрые игры, в которых ставки делаются каждые несколько секунд. Он назвал такие форматы псевдоспортивными событиями, работающими круглосуточно и имитирующими соревнования без реального спортивного содержания.

Боярский отметил, что в комитете уже подготовлен соответствующий законопроект. Дополнительно рассматриваются поправки, которые должны сократить вовлечённость в быстрые продукты и ограничить наиболее навязчивые рекламные форматы.

