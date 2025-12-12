Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафах за скрытую рекламу азартных игр

Комитет Госдумы по молодёжной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект об установлении ответственности за скрытую рекламу азартных игр. Документ опубликовали в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект предусматривает введение ответственности за скрытую рекламу азартных игр и распространение информации о нелегальных операторах. Он устанавливает штрафы за данное нарушение до 500 тыс. рублей для физических и до 7 млн рублей для юридических лиц.

Комитет в своём заключении отметил, что действующее законодательство не содержит запрета на распространение информации, вовлекающей пользователей в незаконные азартные игры, как следствие, не предусматривает административной ответственности за такие действия. Практика привлечения блогеров, артистов и других медийных лиц к продвижению нелегальных азартных игр приобретает массовый характер.