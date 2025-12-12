Скидки
Первая СРО предложила инициативы по регулированию букмекерского рынка России
Первая СРО Букмекеров на круглом столе в Совете Федерации вышла с пакетом инициатив, направленных на обновление регулирования отрасли. Все предложения опубликовали на сайте организации.

Первая СРО предложила установить годовой переходный период без штрафов за возможные ошибки при расчёте налога на прибыль и НДФЛ с выигрышей. Также организация выступила за пересмотр лимита расходов на спонсорство спортивных организаций, поскольку действующее ограничение в 1% не отражает реальной структуры затрат букмекеров.

Кроме того, организация предложила сразу несколько инициатив по работе с иностранными игроками. В частности, в СРО считают необходимым уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и граждан России, уточнить возможность совершения ставок без участия уполномоченных кредитных организаций, что сейчас фактически исключает ставки наличными, в целях балансировки административной нагрузки предусмотреть самостоятельную уплату НДФЛ иностранцами по аналогии с порядком, действующим в игорных зонах.

По оценке СРО, такие меры упростят доступ зарубежных клиентов к легальным букмекерским сервисам и помогут сбалансировать нагрузку на операторов.

Также предложили законодательно закрепить обязательный досудебный порядок урегулирования споров между игроками и легальными букмекерами. Первая СРО уже более 10 лет рассматривает такие обращения во внесудебном порядке и предлагает распространить эту практику на всю отрасль.

В организации отметили, что инициативы поддержали все участники круглого стола и отправили их на дальнейшую проработку.

