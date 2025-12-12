«Унион» — «РБ Лейпциг»: ставки и коэффициенты на матч Бундеслиги 12 декабря

12 декабря в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «Унион» и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лейпцига» предлагается с коэффициентом 2.05, что составляет приблизительно 46% вероятности. Победа «Униона» оценивается коэффициентом 3.65. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.