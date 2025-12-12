Скидки
Вадим Немков — Ренан Феррейра: когда бой PFL Europe 4: 2025 Finals, кто фаворит

Комментарии

13 декабря во французском Лионе состоится турнир PFL Europe 4: 2025 Finals. В его главном событии Вадим Немков и Ренан Феррейра сразятся за титул организации в тяжёлом весе.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Вадим Немков
Не началось
Ренан Феррейра

Начало турнира запланировано на 19:00 мск. Основной кард стартует в 21:00, а ориентировочное время главного боя — в 23:55 мск. Посмотреть поединок в прямом эфире можно будет на «ОККО Спорт».

Букмекеры считают фаворитом Вадима Немкова. Поставить на победу россиянина можно за 1.17, в то время как на успех Феррейры – за 5.05.

На ТБ 1.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.70, а обратный исход доступен с котировкой 2.03.

