Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеров могут обязать выплачивать выигрыши после каждого пари через ЦУПИС

Букмекеров могут обязать выплачивать выигрыши после каждого пари через ЦУПИС
Комментарии

Комитет Государственной Думы рекомендовал ряд поправок ко второму чтению законопроекта №681514-8 о создании в России реестра самоисключения игроков.

Одна из поправок обязывает букмекеров выплачивать выигрыш при наступлении результата каждого заключенного пари.

Таким образом, букмекеры будут обязаны выигрыши сразу же на карту или кошелёк игрока через ЦУПИС, минуя игровой счёт.

Эта мера может повлиять как на игроков, так и на букмекеров. Первые будут платить налог после каждой выигранной ставки, вторые же — нести расходы, связанные с комиссиями за эквайринг.

Законопроект рассмотрят во втором чтении 16 декабря.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android