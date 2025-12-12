Букмекеров могут обязать выплачивать выигрыши после каждого пари через ЦУПИС

Комитет Государственной Думы рекомендовал ряд поправок ко второму чтению законопроекта №681514-8 о создании в России реестра самоисключения игроков.

Одна из поправок обязывает букмекеров выплачивать выигрыш при наступлении результата каждого заключенного пари.

Таким образом, букмекеры будут обязаны выигрыши сразу же на карту или кошелёк игрока через ЦУПИС, минуя игровой счёт.

Эта мера может повлиять как на игроков, так и на букмекеров. Первые будут платить налог после каждой выигранной ставки, вторые же — нести расходы, связанные с комиссиями за эквайринг.

Законопроект рассмотрят во втором чтении 16 декабря.