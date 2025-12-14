«Марсель» — «Монако»: стал известен фаворит главного матча тура во Франции

14 декабря в матче 16-го тура французской Лиги 1 встретятся «Марсель» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Марселя» предлагается с коэффициентом 1.87, что равно приблизительно 52% вероятности.

Победа «Монако» оценивается коэффициентом 4.05 (23%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.90 (25%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.