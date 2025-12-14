Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Марсель» — «Монако»: прогноз «Чемпионата»

«Марсель» — «Монако»: прогноз «Чемпионата»
Комментарии

Прогноз на матч 16 -го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Монако» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 2.12.

Материалы по теме
Их осталось четверо, остальные слишком далеко. Кто выиграет РПЛ?
Их осталось четверо, остальные слишком далеко. Кто выиграет РПЛ?

«Марсель» перед уходом на зимнюю паузу тоже штормит. Могли бы повторить подвиг «Ланса» и тоже обойти «ПСЖ», но дрогнули два раза подряд. Разошлись миром с «Тулузой» (2:2), а следом уступили прямому конкуренту «Лиллю» (0:1). Похоже, эмоциональное состояние у обеих сторон далеко от оптимального, так что случиться может всякое. К тому же соперники на неделе отметились в еврокубках, устали.

Монегаски принимали «Галатасарай» во вторник, а южане в тот же день посетили Бельгию. Времени на восстановление имели поровну, тут всё честно. На наш взгляд, планка тотала чрезмерно завышена. Впереди зимняя пауза, обе команды наелись и сбились с ритма. Уходить на перерыв после поражения от прямого конкурента вряд ли захотят. А улучшить себе настроение победой в 1/32 финала Кубка (матчи пройдут через неделю) с проходными соперниками едва ли удастся.

А значит, игра может получиться сравнительно осторожной. Не на 0:0, конечно, мы же не в Италии и не в ФНЛ. Но что-то в духе 1:1 или 2:0 тут вполне вероятно. Между тем даже на тотал меньше 3.5 гола выставлен приличный коэффициент 1.70. А тотал меньше 3 мячей вовсе можно взять за 2.12. Любопытно.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android