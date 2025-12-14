«Марсель» — «Монако»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч 16 -го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Монако» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 2.12.

«Марсель» перед уходом на зимнюю паузу тоже штормит. Могли бы повторить подвиг «Ланса» и тоже обойти «ПСЖ», но дрогнули два раза подряд. Разошлись миром с «Тулузой» (2:2), а следом уступили прямому конкуренту «Лиллю» (0:1). Похоже, эмоциональное состояние у обеих сторон далеко от оптимального, так что случиться может всякое. К тому же соперники на неделе отметились в еврокубках, устали.

Монегаски принимали «Галатасарай» во вторник, а южане в тот же день посетили Бельгию. Времени на восстановление имели поровну, тут всё честно. На наш взгляд, планка тотала чрезмерно завышена. Впереди зимняя пауза, обе команды наелись и сбились с ритма. Уходить на перерыв после поражения от прямого конкурента вряд ли захотят. А улучшить себе настроение победой в 1/32 финала Кубка (матчи пройдут через неделю) с проходными соперниками едва ли удастся.

А значит, игра может получиться сравнительно осторожной. Не на 0:0, конечно, мы же не в Италии и не в ФНЛ. Но что-то в духе 1:1 или 2:0 тут вполне вероятно. Между тем даже на тотал меньше 3.5 гола выставлен приличный коэффициент 1.70. А тотал меньше 3 мячей вовсе можно взять за 2.12. Любопытно.