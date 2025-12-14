Названы шансы «Манчестер Сити» победить «Кристал Пэлас»

14 декабря в матче 16-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.96, что равно приблизительно 52% вероятности.

Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.