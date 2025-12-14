«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч в Лондоне

Прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.96.

«Манчестер Сити» приезжает с правильной эмоцией в Лондон. В Лиге чемпионов «горожане» забрали важнейшую победу у «Реала» (2:1), а Эрлинг Холанд снова отметился на топ-уровне. Показательно, что футболисты умеют добавлять по ходу встреч — и в таких выездных матчах это часто спасение. Если переждал стартовый шум «Селхёрста», а потом включил своё качество, жить можно.

Парадокс в том, что «Пэлас» научился кусать «Сити». Вспомните хотя бы майский финал Кубка Англии. Но конкретно сейчас календарь и травмы слишком не вовремя. Без Муньоса проседает правая бровка и объём, а если Матета окажется не готов на 90 минут, то угроза в штрафной станет эпизодической. При таких раскладах «Сити», который на день раньше играл в Лиге чемпионов, будет легче контролировать ритм.

У Гвардиолы тоже не идеальная картинка по здоровью своих подопечных. Родри совсем недавно точно был вне игры, а сроки возвращения обозначались осторожно. Но даже без идеальной версии центра «Манчестер Сити» остаётся командой, которая чаще других выигрывает подобные матчи-экзамены. В том числе за счёт класса в решающих отрезках.