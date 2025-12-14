Букмекеры оценили шансы «Реала» победить «Алавес»

14 декабря в матче 16-го тура испанской Примеры встретятся «Алавес» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Мендиссороса» в Витории. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.57, что равно приблизительно 62% вероятности.

Победа «Алавеса» оценивается коэффициентом 5.90 (16%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.40 (22%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.