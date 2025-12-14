«Алавес» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч

Прогноз на матч 16 -го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Реал» Мадрид от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.70.

Клуб из Витории располагается в верхней половине таблицы. Объективно ресурсов для зоны еврокубков недостаточно, однако отставание не такое большое. Так что ещё несколько недель, пожалуй, можно помечтать. Один из главных козырей — надёжная защита, пропускают чуть больше одного мяча за игру. Для середняка Ла Лиги показатель замечательный.

На своём поле потерпели только два поражения, оба с разницей в один мяч. 0:1 с «Сельтой» и 1:2 с «Севильей». Тут надо бы добавить, что та самая серия «Реала» из трёх ничьих случилась как раз в гостях. Забивают мадридцы на выезде исправно, но и сами пропускают подозрительно часто. Очные встречи тоже намекают на трудности.

В минувшем сезоне выезд в Виторию обернулся трудовой победой 1:0. В позапрошлом году были те же 1:0. Добавим сюда усталость после битвы с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, которая состоялась в среду. А ведь «Алавес» готовился в недельном цикле. И получим тотал меньше 3 голов за 1.72 — надёжный вариант для ставки.

Потеря очков на фоне плотного графика и опасного соперника вполне вероятна. Однако положение в турнирной таблице не оставляет места для осечки. Если верите в характер мадридцев, рассмотрите П2 + тотал меньше 3.5 гола за 2.40. Он им понадобится.