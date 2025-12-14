«Сандерленд» — «Ньюкасл»: определён фаворит матча чемпионата Англии

14 декабря в матче 16-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Сандерленд» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 2.25, что равно приблизительно 44% вероятности.

Победа «Сандерленда» оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.97.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.