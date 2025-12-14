Скидки
«Сандерленд» — «Ньюкасл»: прогноз на игру АПЛ

Прогноз на матч чемпионата Англии «Сандерленд» — «Ньюкасл» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют за 1.74.

Тактика читается примерно так: «Сандерленд» постарается закрыть центр и вынудить соперника грузить с флангов, а «Ньюкасл» будет давить темпом и стандартами, где у Гимарайнса и компании есть преимущество в качестве. При этом «сороки» в этом сезоне слишком часто дают соперникам вернуться в игру, а в дерби такое обычно наказывается моментально.

Отсюда и выбор ставки. Победа гостей выглядит логично по классу, но наиболее рабочий сценарий — обмен голами. Оборона у обеих сторон сейчас не в идеальном состоянии, эмоции зашкаливают, а один эпизод способен перевернуть всё. Всё-таки подобного дерби в АПЛ не было с марта 2016 года, фанаты соскучились. Плюс не стоит отдавать полное преимущество гостям, ведь они на неделе потратили силы на еврокубки.

