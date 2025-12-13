«Атлетико» Мадрид — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» Мадрид — «Валенсия».

Ставка: победа «Атлетико» всухую за 1.94.

«В 16-м туре испанского чемпионата очень любопытная игра нас ждёт между «Атлетико» Мадрид и «Валенсией». Понятно, что команды диаметрально располагаются в турнирной таблице: «Атлетико» повыше, «Валенсия» пониже. Но «Валенсия» четыре матча подряд не проигрывает — одержала победу и три раза сыграла вничью. Правда, у «Валенсии» очень большие проблемы с забитыми мячами — забито всего 14. Та же «Мальорка» забила больше. Последняя команда чемпионата «Леванте» тоже забила больше.

Матчи с «Атлетико» Мадрид, особенно в Мадриде, ничего хорошего «Валенсии» в последние годы не сулят. «Валенсия» как боролась за выживание последние годы, так в Мадриде стабильно не забивает. Три подряд поражения всухую «Валенсия» в Мадриде от «Атлетико» потерпела. А если расширять, то в последних шести матчах между этими командами «Атлетико» побеждал пять раз, при этом не пропуская от валенсийцев. Однажды у «Валенсии» случилась крупная домашняя победа на «Месталье» — 3:0.

У «Атлетико» сейчас определённое воодушевление присутствует — после победы в Лиге чемпионов. А два поражения подряд в чемпионате от «Барселоны» и Бильбао только дополнительно мотивируют «Атлетико». Дома команда Симеоне играет очень мощно, играет зрело, солидно. И я думаю, что у «Валенсии» шансов против этого «Атлетико» немного.

Традиция, заложенная в последние годы, продолжится. «Атлетико» выиграет, не пропустив. Мой прогноз — «победа «Атлетико» всухую» за 1.94», — приводит слова Генича «РБ Спорт».