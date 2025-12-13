«Атлетико» — «Валенсия»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Валенсия».

Ставка: победа «Атлетико» в первом тайме и матче за 1.70.

«Атлетико» не будет откладывать в долгий ящик, потому что это очень важный матч в чемпионате. Надо оставаться наверху, и они точно сильнее «Валенсии». Но будет ротация.

«Атлетико» провёл не очень качественный матч в Бильбао и уступил 0:1, хотя мог даже выиграть. Затем здорово съездил на выезд к ПСВ в Лиге чемпионов (3:2). Но по уровню игры и по мастерству игроков даже с ротацией они точно лучше «Валенсии». Я думаю, «Атлетико» начнёт давить с первых минут и выиграет и первый тайм, и матч — ставим П1/П1.

И второе: «Валенсия» не забьёт. Она не так сильна в атаке, а «Атлетико» очень надёжен. В этом плане на чужом поле «Валенсия» не сможет отличиться. Поэтому второй вариант: индивидуальный тотал «Валенсии» меньше (0.5)», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».