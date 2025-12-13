«Атлетико» — «Валенсия»: прогноз Михаила Моссаковского на игру Примеры

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Атлетико» — «Валенсия».

Ставка: победа «Валенсии» с форой (+1.5) за 2.01.

«У «Атлетико» сейчас очень тяжёлое расписание. Если открыть календарь, видно, что команда играет фактически через два-три дня, и так продолжается уже около трёх недель. После ноябрьской паузы на матчи сборных у «Атлетико» был матч с «Хетафе», и с тех пор полноценного недельного цикла у команды не было ни разу. Лига чемпионов и чемпионат Испании постоянно чередуются, матчи идут один за другим. Часто футболисты говорят, что играть легче, чем тренироваться, но в данном случае нагрузка у команды Диего Симеоне действительно запредельная, и усталость рано или поздно должна сказаться.

Это уже начинает отражаться и в результатах. В чемпионате Испании у «Атлетико» два поражения подряд — да, от сильных соперников, но сам факт тоже важен. Матч Лиги чемпионов с ПСВ получился очень весёлым: высокая результативность, зашкаливающий xG, настоящая перестрелка. Однако после таких игр нередко наступает своеобразное похмелье, и следующая встреча даётся гораздо тяжелее — и эмоционально, и с точки зрения достижения результата. Матч с «Валенсией», на мой взгляд, как раз будет таким. Вероятность победы «Атлетико» остаётся высокой, но, мне кажется, прошёл тот отрезок, когда команда штамповала уверенные победы в два мяча, особенно дома — это было в октябре и в первой половине ноября.

Сейчас усталость накапливается, и наиболее вероятным исходом выглядит победа в один мяч или даже ничья. «Валенсия» в последних турах неплохо цепляется за результат — достаточно вспомнить матч с «Бетисом». В любом случае проблем у «Атлетико» здесь может быть больше, чем обычно, и напряжённый календарь обязательно скажется», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».