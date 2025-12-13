«Атлетико» — «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры 13 декабря

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Валенсия».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 1.85.

«Матрасники» пока не готовы к борьбе с «Реалом» и «Барсой». После семиматчевой победной серии команда Диего Симеоне потерпела два поражения подряд, но остается сильной дома — семь побед из восьми матчей на «Метрополитано» и 20 голов в домашних играх. На выезде же показатели слабее — лишь две победы из восьми, что не соответствует статусу претендента на топ-3 Испании.

«Летучие мыши» продолжают скитания по кругу неудач. Надеясь на перемены с Карлосом Корбераном, болельщики были разочарованы — всего три победы и команда вновь внизу таблицы. Последние игры показывают некоторые улучшения: за четыре тура — одна победа и три ничьи, но главная проблема остаётся — слабое нападение. За семь выездных матчей забито всего четыре мяча, что недостаточно для борьбы за лучшие места. В таких «спартанских» условиях лучше всего насытить атакующий порыв гостей и добавить к Уго Дуро ещё одного форварда для баланса.

В очных встречах «Атлетико» доминирует — последние три матча против «Валенсии» завершились победой с общим счётом 8:0. Рекомендую поставить на победу «Атлетико» с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».