«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч 16-го тура Примеры

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.85.

Испания — Примера . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Не начался
Осасуна
Памплона
«Барса» на неделе немало проблем испытала в игре с «Айнтрахтом» — волевая победа с необычным дублем Кунде.

Теперь надо переключаться на чемпионат, где в соперниках у «Барселоны» будет «Осасуна», которая играет, мягко говоря, очень неровно. Да, в последней встрече они обыграли «Леванте», но до этого было шесть матчей без побед. «Осасуна» – команда боевая, интересная, но не ровня «Барселоне». «Блауграна» сейчас хороша, потихонечку возвращаются травмированные, выбор в атаке шикарный.

Здесь напрашивается вариант с уверенной победой «Барселоны». Мой прогноз – победа каталонцев с форой (-2)», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

