«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Эдуарда Мора на матч Ла Лиги

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.20.

«В 16-м туре чемпионата Испании лидер Ла Лиги «Барселона» на домашней арене сыграет против «Осасуны». Очевидно, что «Барса» фаворит, ведь команда идёт на первом месте, но есть один нюанс: «Барселона» в последнее время очень много пропускает. Да, много забивает, но в каждом матче есть пропущенные мячи. «Осасуна», конечно, забивает немного. Но в последних играх клуб смотрится хорошо и находит свои моменты. Я думаю, что в этом матче они будут и «Осасуна» сумеет забить.

«Барселона», однако, не захочет терять первое место, и, конечно же, дома она просто обязана побеждать. Тем более после возвращения на родной стадион «Камп Ноу». Так что мой прогноз на эту игру комбинированный — победа «Барселоны» и обе команды забьют», — приводит слова Мора «РБ Спорт».