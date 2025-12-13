«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Александра Мостового на встречу Ла Лиги

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: победа «Барселоны» в один мяч за 4.70.

«В принципе, когда мы говорим о «Барселоне», думаю, прогнозы делать легко, тем более когда она играет дома. Поэтому здесь даже с учётом того, что «блауграна» сейчас еле-еле выиграла в Лиге чемпионов, можно сказать, не совсем много времени было на восстановление, всё равно у них есть запас прочности. Эти команды играют в таком ритме всю жизнь, они к этому привыкли, поэтому никаких оправданий быть не может.

«Барселона» дома всегда играет первым номером, контролирует мяч и старается навязывать свой футбол. И даже если игра не клеится, за счёт класса и индивидуально сильных игроков они могут переломить ход встречи. Поэтому думаю, за счёт этого запаса прочности они, скорее всего, «Осасуну» обыграют. Легко, конечно, не будет, потому что «Осасуна» — команда упёртая, которая умеет терпеть и навязывать борьбу. Но что может предложить «Осасуна»? Только супернастрой, самоотдачу и физику. По качеству, мастерству и подбору игроков сине-гранатовые, конечно, выше.

Поэтому «Барселона» всё равно за счёт своих качеств должна выигрывать. Может быть, не крупно, а в один мяч, но свой матч они заберут. Такие игры «Барселона» обычно не отпускает, особенно дома, когда нужно подтверждать статус фаворита. Так что возьму здесь минимальную победу «Барсы», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».