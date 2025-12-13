«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2.5) за 2.21.

«Здесь, конечно, «Арсенал», думаю, будет просто издеваться над соперником. Ещё и дома. «Арсенал» — команда, которая идёт на первом месте, борется за чемпионство. При любых обстоятельствах «Вулверхэмптон» ничего не сможет им противопоставить, он идёт на последнем месте, всего два [набранных] очка. О каком сюрпризе вообще может идти речь? Мне кажется, футболисты и руководство уже смирились с тем, что сезон провален, что ничего не исправить, путь в Чемпионшип практически оформлен. Такая ситуация давит, и это видно по их игре, настроению и по тому, как они выходят на поле.

Поэтому жду разгромный счёт — 5:0 или 6:0, что-то в этом духе. Тут даже обсуждать особо нечего. «Арсенал» не оставит никаких шансов, у них будет полное преимущество ещё и на своём стадионе. Думаю, «Арсенал» постарается забить быстрый мяч в первом тайме, прижмёт «Вулверхэмптон» к штрафной, и тот просто рассыплется. Такие матчи обычно проигрываются ещё до стартового свистка — команды приезжают в Лондон уже понимая, против них играет соперник другого уровня, это психологически тоже очень сильно давит.

Разница в классе между командами огромная. Здесь, честно, без вариантов — «Арсенал» как каток проедет по «Вулверхэмптону», забьёт несколько мячей, спокойно доведёт игру до победы и уверенно возьмёт свои три очка дома», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».