Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Челси» — «Эвертон»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ 13 декабря

«Челси» — «Эвертон»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ 13 декабря
Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Эвертон».

Ставка: победа «Челси» за 1.73.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хорошая игра «Челси» ждёт — соперник крепкий, «Эвертон». Эта команда всегда умела обороняться, и матч будет непростым. Но есть важный момент: «Эвертон» уже много лет не может на выезде переиграть «Челси». В XXI веке не было ни одной победы в основное время. Бывали ничейки, но победить на «Стэмфорд Бридж» — для них это практически невозможно. Поэтому, несмотря на то что в последних пяти матчах АПЛ у «ирисок» четыре победы, включая выездную над «МЮ», лондонский выезд для них всегда был катастрофой.

«Челси», в свою очередь, постарается реабилитироваться за недавнее поражение от «Аталанты». Перед своими болельщиками нужно доказать, что это была случайность. Тем более в той игре «синие» считались фаворитами, но так бывает. Ситуация в таблице тоже важна: поражение может опустить команду ниже, и борьба за высокие места станет сложнее. Победа же вернёт уверенность и остановит падение. Сейчас «Челси» на пятой строчке находится, а «Эвертон» рядом — на седьмом месте.

Но между этими командами есть одна постоянная история: для «Эвертона» выезд в Лондон всегда заканчивается плохо. Поэтому каким бы упорным ни был матч, «Челси» в этом противостоянии — фаворит. Думаю, в тяжёлой борьбе «Челси» всё-таки переиграет «Эвертон», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
АПЛ: беспощадный «Арсенал», скандальный «Ливерпуль» и удивительный «Эвертон»
АПЛ: беспощадный «Арсенал», скандальный «Ливерпуль» и удивительный «Эвертон»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android