«Челси» — «Эвертон»: прогноз Алексея Гасилина на игру АПЛ

Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Эвертон».

Ставка: победа «Челси» за 1.68.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если судить по текущей форме, у «Эвертона» всё прекрасно — четыре сухие победы в пяти матчах. У «Челси» же всего одна победа за тот же срок, плюс психологический удар после выездного поражения от «Аталанты» в Лиге чемпионов. Гости наверняка сядут в низкий блок, делая ставку на стандарты и контратаки. Задача «Челси» — с первых минут взять игру под контроль, используя всю ширину поля и включить прессинг на полную мощность.

Уставший от бесконечных матчей, но техничный состав хозяев должен забирать своё. К тому же Мареска часто использует ротацию в еврокубках, Эстевао отдохнул, Палмер вернулся после травмы, физика не должна стать решающим фактором. У себя дома «Челси», наконец, должен прервать свою неудачную серию и победить», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

АПЛ: беспощадный «Арсенал», скандальный «Ливерпуль» и удивительный «Эвертон»
