«Хетафе» — «Эспаньол»: прогноз Константина Генича на встречу чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Хетафе» — «Эспаньол».

Ставка: обе забьют — нет за 1.60.

Испания — Примера . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
«Главная неожиданность этого сезона в Испании — это «Эспаньол», занимающий пятое место на данный момент. В ближайшем туре он сыграет с «Хетафе», сыграет на выезде. «Эспаньол» многих удивляет. Да, команда немного забивает, но и немного пропускает, всего 16 мячей пока что. И «Эспаньол» едет в гости к «Хетафе», имея три победы подряд.

«Хетафе» — одна из самых бескомпромиссных команд чемпионата, всего лишь два раза сыграл вничью. Но мы прекрасно знаем, как «Хетафе» может повязать любого соперника по рукам и ногам. Но и у «Эспаньола» тоже в этом сезоне футбол очень такой плотный и заставляющий соперника много двигаться, много думать и допускать много ошибок. Здесь стена на стену сойдутся.

Мне кажется, преимущество отдавать кому-то очень тяжело, даже несмотря на то что «Хетафе» играет дома. «Эспаньол» — очень и очень неуступчивый соперник. И в последних матчах команды, как правило, друг другу не забивают. В пяти матчах подряд доезжал вариант «обе забьют — нет». Я думаю, что надо продлить и до шестого матча», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

