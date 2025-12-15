Стали известны шансы «МЮ» победить «Борнмут»
15 декабря в матче 16-го тура чемпионата Англии встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 1.90, что равно приблизительно 52% вероятности.
Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 3.85 (25%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.10 (23%).
При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.
