«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ

Прогноз на матч 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТБ 1 гола «Борнмута» за 1.72.

«Манчестер Юнайтед» готовился в недельном графике. 8 декабря разнесли абсолютно худший клуб чемпионата Англии «Вулверхэмптон» (4:1), теперь примут «Борнмут». Тот нынче находится в глубоком кризисе, хотя на старте сезона влюблял нейтральных болельщиков высоким прессингом, интенсивностью и внушительной результативностью. Ну и стабильным набором очков, разумеется.

Видимо, интенсивность оказалась чрезмерной. Несколько травм, проблемы с мышечными повреждениями, вынужденные перестановки. Результаты просели, уверенность пропала. В Манчестер «Борнмут» приедет с серией из шести матчей без побед. Предыдущий успех состоялся аж в октябре, когда дома справились с «Ноттингем Форест» (2:0). Соперник на тот момент влачил жалкое существование.

С тех пор всего две ничьих при четырёх поражениях, хотя календарь сложно назвать страшным. «Манчестер Сити», «Астон Вилла» и «Челси», остальные – середняки да аутсайдеры. Сразу скажем, что манкунианцы часто допускают осечки с «Борнмутом». Всего одна победа в пяти последних очных встречах, хоть и крайне убедительная (4:1).

Второй момент: подопечные Рубена Аморима исправно чудят в обороне, а соперник при всех своих проблемах на чужом поле забивает даже активнее. Между прочим, 11 мячей за семь игр. Так что ИТБ 1 гола «Борнмута» за 1.72 выглядит надёжно. В пяти предыдущих случаях «МЮ» от «вишен» пропускал. Да и вообще манкунианцы поразительно нестабильны. За мощной игрой часто идёт неудачная.