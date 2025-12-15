«Райо Вальекано» — «Бетис»: определён фаворит матча чемпионата Испании

15 декабря в матче 16-го тура испанской Примеры встретятся «Райо Вальекано» и «Бетис». Игра пройдёт на стадионе «Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Райо Вальекано» предлагается с коэффициентом 2.42, что равно приблизительно 41% вероятности.

Победа «Бетиса» оценивается коэффициентом 2.95 (33%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.60 (26%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.