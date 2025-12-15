«Райо Вальекано» — «Бетис»: прогноз на игру в Мадриде

Прогноз на матч 16-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Бетис» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Бетис» победит с нулевой форой за 2.15.

Впереди в каком-то смысле даже более сложное испытание, чем визит «Барселоны». Предстоит посетить Мадрид ради встречи с «Райо Вальекано». Звучит, может, не шибко пугающе. Но речь про одну из самых сухих и закрытых команд Ла Лиги. Пропускает примерно по одному мячу за игру, уверенно идёт в серединке.

В шести домашних матчах у «Райо» всего одна победа. Казалось бы — посмотри на линию, поблагодари букмекеров за щедрость и ставь на гостей. Увы, есть нюанс. Он заключается в разнице забитых и пропущенных мячей. 4:4. За шесть игр! Для сравнения, у «Бетиса» в семи выездных встречах 11:8. Классическая история про косу и камень.

Лезть в исход довольно опасно, разве что с подстраховкой. Победа «Бетиса» с нулевой форой идёт за 2.15 — хороший вариант. Альтернатива — ИТБ 1 гола гостей за 1.72. «Райо» чрезвычайно надёжен, но если кто и сможет расшатать эти оборонительные укрепления, то как раз подопечные Мануэля Пеллегрини.